Португалия вводит комендантский час в трети регионов

Правительство Португалии заявило о введении ночного комендантского часа для предотвращения распространения коронавируса. Так, ограничение будет действовать в 90 из 278 муниципалитетов материковой части страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EURACTIV.

"90 из 278 муниципалитетов в материковой части Португалии (32,4%) имеют очень высокий риск заражения COVID-19, поэтому в них будет введен ночной комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 5:00",- говорится в сообщении.

Кроме этого, в данных 90 муниципалитетах будут иметь меньшее время работы магазины и рестораны.

Отмечено, что кроме обязательного комендантского часа, будет введено еще одно ограничение, а именно: для доступа внутрь ресторанов отныне необходимо свидетельство о вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус.