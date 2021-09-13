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Португалия отменила масочный режим на улице

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Португалия , Понедельник 13 сентября 2021 13:31
Португалия отменила масочный режим на улице Фото: с 13 сентября в Португалии отменили масочный режим на улице (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

С 13 сентября Португалия отменила требование об обязательном ношении масок на открытом воздухе, которое дейстовало с октября 2020 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Отмечается, что парламент страны не стал продлевать действие закона, устанавливающего требование носить маску на улице.

Органы здравоохранения рекомендуют надевать маску в особо людных местах, когда трудно придерживаться безопасной дистанции.

Ношение масок при этом остается обязательным в общественном транспорте, магазинах, концертных залах, школах.

В Португалии первой дозой вакцины от COVID-19 привиты более 89% населения, полностью иммунизированы почти 81%.

Напомним, что Министерство здравоохранения Португалии одобрило вакцинацию от коронавируса подростков от 12 до 15 лет.

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