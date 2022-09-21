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До порту Маріуполя прибув російський буксир

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Середа 21 вересня 2022 15:50
До порту Маріуполя прибув російський буксир Фото: до порту Маріуполя прибув російський буксир (t me)
Автор: Юлія Бойко

До порту Маріуполя з Ростова прибув буксир "Антей" власності підсанкційної судноплавної компанії "Река-Море".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу з відстеження місцезнаходження суден Marine Traffic.

Судно такого типу може бути використане для буксирування баржі з краденим металом, що знаходиться в Маріупольському порту з моменту окупації.

Раніше до Ростова вирушили як мінімум три судна, навантажені вкраденим у Маріуполі металом. Про всі свої крадіжки Росія розповідає у федеральних новинах.

Кабінет міністрів України наприкінці серпня запропонував Раді національної безпеки та оборони ввести санкції проти підприємства “Керуюча компанія “Река-Море” та його керівника Геннадія Арустамова.

Народним, генеральний директор компанії "Метінвест" Юрій Риженков розповів, що росіяни крадуть сталь із заводів та портів у захоплених регіонах.

За його словами, сталь переправляється до Росії і потім продається на внутрішніх ринках або до країн Африки та Азії. Загальну суму збитків Риженков оцінив у $600 млн.

Раніше "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча звернулися до Офісу генерального прокурора із проханням відкрити кримінальне провадження проти російських окупантів, які крадуть металопродукцію з Маріуполя.

Підприємства також надали докази, що свідчать про те, що російські військові та підконтрольні їм терористичні угруповання вивозять із порту продукцію.

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Маріуполь порт
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