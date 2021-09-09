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Портал "Дия" завтра перестанет работать: на сколько и почему

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Украина, Четверг 09 сентября 2021 20:54
Портал "Дия" завтра перестанет работать: на сколько и почему Фото: портал "Дия" будет временно недоступен (diia.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Ночью пятницы, 10 сентября, перестанет работать портал государственных услуг "Дия". На портале будут проводить технические работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дия".

Когда не будет работать"Дия"

Как предупреждает пресс-служба, портал "Дия" перестанет работать в 2:00 ночи. В это время на портале будут обновлять адресные справочники, поэтому нельзя будет воспользоваться услугами.

Ожидается, что обновление продлится около суток, то есть ориентировочное время возобновление работы портала - 2:00 субботы, 11 сентября.

Зачем обновляют "Дию"

Обновление адресных справочников, как пояснили в пресс-службе, необходимо для того, чтобы безошибочно отображалась принадлежность населенных пунктов к общинам.

"Мы работаем в турборежиме, чтобы услуги восстановились как можно быстрее", - заявили в "Дие".

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