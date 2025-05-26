Porsche знімає з виробництва найдоступніші спорткари: названа причина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motor1 .

Зазначається, що останні екземпляри зійдуть з конвеєра у Німеччині у жовтні. Наступник затримається: якийсь час у гамі дводверних Porsche залишиться лише 911. Електричні спорткари дебютують у середньостроковій перспективі.

Європейські продажі Porsche 718 завершились ще рік тому через невідповідність стандартам кібербезпеки, тому зараз завод збирає спорткари на експорт. При цьому хоча ці моделі на конвеєрі десятий рік, а рестайлінгу не було, в 2024 році продажі зросли на 15% до майже 24 тисяч штук.

Електричний наступник Porsche 718 точно не з'явиться цього року. Гендиректор компанії Олівер Блюме анонсував, що обидві новинки будуть "динамічнішими, потужнішими, з чистими відчуттями від водіння".