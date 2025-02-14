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Porsche готується скоротити тисячі працівників: названі причини

П'ятниця 14 лютого 2025 12:55
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Porsche готується скоротити тисячі працівників: названі причини Фото: Porsche готується скоротити тисячі працівників (newsroom.porsche.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Porsche готується до масових скорочень. Зазначається, що протягом наступних п'яти років автовиробник хоче скоротити дві тисячі людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У Porsche назвали причини майбутніх масових скорочень. На такий крок Porsche змушена піти на тлі ослаблення попиту на електромобілі та через складні геополітичні й економічні умови, йдеться у офіційній заяві.

Під скорочення насамперед потраплять співробітники підприємств у Цуффенхаузені та Вайсаху — до 2029 року їх штат зменшиться на 15 відсотків (приблизно 1,9 тисяч осіб). Їм пообіцяли компенсаційні пакети та стимулювання раннього виходу на пенсію. Porsche обіцяє зберегти угоди про гарантії зайнятості для всіх працівників у Німеччині до 2030 року.

Таким чином, до закінчення цього терміну звільнення працівників можуть провадитися лише на добровільній основі. Крім скорочень, автовиробник має намір обмежувати наймання нового персоналу.

На початку лютого стало відомо, що Porsche розчарувалася в електрокарах і знову інвестує у ДВЗ, адже сегмент електромобілів розвивається повільніше, ніж на те розраховували в компанії. При цьому ще кілька років тому Porsche розраховувала до кінця десятиліття відмовитися від використання двигунів внутрішнього згоряння та на 80 відсотків електрифікувати свою модельну лінійку.

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Porsche Автомобільний ринок
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