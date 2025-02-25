Porsche Cayenne отримав екстремальний пакет тюнингу від TechArt

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на прес-службу компанії.

Судячи з фото, Porsche Cayenne отримав інший аеродинамічний обвіс, інші диски, повністю перешитий салон, індивідуальний декор та форсований двигун V8. Судячи з характеристик, основою стала топ-версія Turbo GT.

На презентації оголосили, що тираж нового Magnum складе 25 екземплярів, і в ОАЕ показали перший кросовер. У нього колісні арки з накладками з карбону, розвинений дифузор, вуглепластикові розширювачі на порогах, закрилки на бамперах. Також TechArt подбав про композитні диски, низькопрофільні шини і масивні спойлери.

Салон демонстративно непрактичний: перфороване кермо, металеві накладки на педалях, всі поверхні пофарбовані в блакитний колір. Крісла та дверні карти перешиті, додані фіолетові контрастні відтінки. Підсумкова віддача силової установки становить 930 кінських сил, що дозволяє TechArt Magnum розганятись від 0 до 100 км/год за 2,6 секунди.

Ціна пакету модернізації не повідомляється, але очевидно: проект Magnum буде коштувати мінімум вдвічі дорожче за вихідний Porsche Cayenne Turbo GT.