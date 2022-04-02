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У Порошенко заявили, что юристы фиксируют преступления российских оккупантов в Буче

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Суббота 02 апреля 2022 17:37
У Порошенко заявили, что юристы фиксируют преступления российских оккупантов в Буче Фото: юристы фиксируют факты преступлений российских оккупантов в Буче для международных судов (zona.media)
Автор: Артем Горовенко

Группа юристов, сформированная по поручению Петра Порошенко, фиксирует в Буче преступления российских оккупантов для передачи материалов в международные суды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Илью Новикова в эфире "Прямого".

"Только что получили эксклюзивные материалы из Бучи, которые прямо свидетельствуют о преступлениях против человечности со стороны рашистских оккупантов. Немедленно по поручению Петра Порошенко сформировали рабочую группу юристов, которые на месте должны задокументировать все факты этих бесчеловечных преступлений для международных судов", - сообщил Новиков.

Он также добавил, что сейчас там нет условий, чтобы вести обычные следственные действия. Поэтому юристы делают все сами.

"Мы сформировали группу юристов, которые получают информацию от наших бойцов. Я надеюсь, что после конца этой войны мы сможем выяснить, кто именно по фамилиям из российских военнослужащих присутствовал в этих местах, кто ответственен лично за эти преступления", - объясняет Новиков.

Новиков убежден, что крайне важно зафиксировать военные преступления российских оккупантов максимально оперативно, пока свидетели не выехали с деоккупированных территорий, и не исчезли доказательства.

"Международные суды работают по другим стандартам, чем те, которые предусмотрены уголовным процессуальным кодексом Украины. Любая информация из понятного источника, которая исходит от человека, который может подтвердить, что да, я там был, я это видел собственными глазами, это видео - в принципе является надлежащим доказательством. Поэтому наши усилия, я уверен, не пройдут даром", - добавляет Новиков.

Илья Новиков также призвал свидетелей преступных действий российских оккупантов по возможности снимать видеоматериалы и отправлять их на электронную почту [email protected]

Он также предостерег людей на только что деоккупированных территориях быть осторожными и ничего не трогать из-за угрозы заминирования.

"Это - дело чести для нашей команды - добиться справедливого суда над путинским режимом и каждым выжившим участником российской агрессии", - отмечает адвокат.

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