У Порошенко заявили, что ГБР может сотрудничать с Россией в деле моряков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По мнению адвоката, ГБР может сотрудничать с Россией в деле освобожденных украинских моряков

Государственное бюро расследований (ГБР) может сотрудничать с Российской Федерацией в деле украинских моряков. Об этом журналистам рассказал адвокат Петра Порошенко Игорь Головань, передает корреспондент РБК-Украина.

"В telegram-каналам рассказывают, что уголовное производство в отношении моряков и кораблей в Керченском проливе вроде не направлено против украинских моряков. Я обращаю внимание, что одной из статей уголовного кодекса, по которой ГБР осуществляет так называемое "досудебное расследование", есть статья 426 о превышении служебных полномочий военными служебными лицами. К ответственности по этой статье могут быть привлечены исключительно военнослужащие. Следовательно, сообщение о допросах украинских моряков, которые только вернулись из российского плена, ярко свидетельствуют о том, в чьих интересах осуществляется расследование", - сказал правозащитник.

В частности, Головань предположил возможность сотрудничества ГБР с Россией в деле освобожденных украинских моряков.

"Я еще в мае говорил, что это уголовное производство возбуждено по заявлению Портнова исключительно в интересах России, чтобы помочь россиянам избежать ответственности за захват украинских моряков. Сейчас это подтверждается. Наших моряков допрашивали в России, а теперь их допрашивают в Украине. Я хотел бы, чтобы ГБР публично заявило, что не собирается просить у России помощи в производстве в отношении украинских моряков. Но, я думаю, что ГБР все же собирается сотрудничать с российскими "правоохранителями", - отметил адвокат.