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Порошенко: защитники морских рубежей готовы ежеминутно защищать Украину

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Киев, Воскресенье 04 июля 2021 19:03
Порошенко: защитники морских рубежей готовы ежеминутно защищать Украину Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность "Петр Пошенко поздравил личный состав военно-морских сил Вооруженных сил Украины с профессиональным праздником.

Об этом Порошенко написал в Facebook.

"Матросы, старшины, сержанты, мичманы, прапорщики, офицеры, адмиралы, генералы... Все они днем и ночью выполняют важнейшие задачи по защите морской границы страны. Им приходится охранять Украину на одном из самых опасных направлений. Когда враг не спит и пытается дестабилизировать ситуацию в Черном и Азовском морях", - написал Порошенко.

Он также поблагодарил защитников морских рубежей за готовность в любую минуту защитить интересы страны.

"Спасибо за верность воинскому долгу, отважность и героизм. Безоблачного вам неба и спокойного моря! Слава Военно-Морским силам Вооруженных сил Украины", - добавил Порошенко.

Напомним, сегодня в Одессе и других гарнизонах юга прошли торжественные мероприятия по случаю празднования Дня военно-морских сил ВСУ.

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