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Порошенко: запрет книги о Стусе - это позор для суда и истца

Киев, Среда 21 октября 2020 15:37
Порошенко: запрет книги о Стусе - это позор для суда и истца
фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Решение суда запретить книгу о Василии Стусе с упоминанием Виктора Медведчука - это позорное продолжение наступления на украинские ценности.

Об этом заявил пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, передает сайт политсилы.

"Как вы наверное знаете, суд по иску Медведчука запретил распространение книги Вахтанга Кипиани о Василии Стусе и постановил изъять из нее упоминания фамилии истца. Это - позор и для истца, и позор для суда", - убежден Порошенко.

В то же время он обращает внимание, что после этого решения за один час скупили все книги. А издательство начало печатать новый тираж.

"Это и есть реакция настоящих украинцев. Потому что длительный судебный процесс сделал книге хорошую рекламу. Вахтанг стал одним из самых известных авторов. А украинцы снова и снова возвращаются к творчеству Василия Стуса", - добавляет Порошенко.

Он также отмечает, что сейчас происходит системная атака на украинские ценности и достижения. Это не только нападки на армию, язык или веру.

"Самое сложное отстоять наш европейский и евроатлантический курс. Потому что на словах власть декларирует как цель вступление в ЕС и НАТО. А на деле это даже не ходьба на месте - это реванш, о котором мы предупреждали год назад", - резюмирует политик.

Напомним, в сентябре прошлого года Виктор Медведчук попросил суд запретить книгу Кипиани "Дело Василия Стуса", потому что та содержит "высказывания, которые не соответствуют действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова.

В книге Кипиани собраны документы из бывшего архива КГБ, которые объясняют, как и за что на самом деле судили украинского диссидента. Медведчука называли государственным защитником украинского поэта Василия Стуса. Его часто обвиняют в нарушении адвокатской этики во время этого процесса. Сам он своей вины не признает.

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Новости Украины Политика Виктор МедведчукПорошенко ПетрВасилий СтусСуд

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