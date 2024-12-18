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Порошенко запідозрили у купівлі-продажі цінних паперів через благодійні фонди: що відомо

Середа 18 грудня 2024 14:31
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Порошенко запідозрили у купівлі-продажі цінних паперів через благодійні фонди: що відомо Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

Лідера партії "Європейська солідарність", нардепа Петра Порошенка підозрюють у фінансових оборудках з державними цінними паперами (ОВДП), які той міг купувати через свій банк з коштів з благодійних фондів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

Як відомо, відразу 3 благодійних фонди, які пов’язані з Порошенко, збирають донати на армію.

Так, згідно з податковою звітністю ГО «Солідарна справа громад» у 2022 році отримало 152,2 млн грн, а у 2023 – 203,7 млн грн прибутку. "Фонд Порошенка" 203,9 та 357,6 млн грн відповідно. "Фонд "Рошен" – 366, 7 та 516,43 млн грн.

За інформацією журналістів, усі платежі й придбання цінних паперів фонди Порошенка здійснюють через його "Міжнародний інвестиційний банк". Таким чином, лише за розрахунково-касове обслуговування операції купівлі ОВДП у банку він міг отримати мінімум 1,5 млн грн доходу у вигляді комісії.

Як відомо, благодійні фонди є неприбутковими організаціями, тому не можуть заробляти кошти.

Раніше повідомлялось, що за останній рік Порошенко збагатився до 1,2 млрд доларів та увійшов в трійку олігархів разом з Ахметовим та Пінчуком.

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