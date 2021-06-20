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Порошенко встретился с патриархом Варфоломеем

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Киев, Воскресенье 20 июня 2021 18:02
Порошенко встретился с патриархом Варфоломеем Фото: Петр Порошенко и патриарх Варфоломей (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко встретился в Турции со вселенским патриархом Варфоломеем.

Об этом сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

"Поблагодарил Его Святейшество за большую веру в Бога, за большую веру в Украину и за большую любовь к Украине", - сказал Порошенко.

Сообщается также, что он принял участие в Божественной литургии по случаю Дня Святой Троицы в Патриаршем храме Святого Георгия. Литургию возглавил патриарх Варфоломей.

"Мы счастливы приветствовать достопочтенного господина сегодня и вместе вознести молитвы в нашем соборе. Как вы знаете, сейчас великий православный праздник Троица, это пятьдесят дней после Пасхи. И это была приятность - вспоминать, как совместными усилиями предоставили автокефалию Православной церкви Украины. И это очень радует - видеть, как новая церковь развивается, имеет прогресс", - сказал патриарх.

Он также подтвердил, что в августе планирует посетить Украину.

"Мы благодарим Господа, я с воодушевлением жду визита в Украину в августе, чтобы отпраздновать вместе с украинцами тридцатую годовщину независимости и Украины. Поэтому мы будем иметь удовольствие и счастье быть снова на святой украинской земле, которая стала христианской благодаря усилиям и миссионерской работе материнской Константинопольской православной церкви", - добавил Варфоломей.

Глава Западной епархии Украинской Православной церкви в США Архиепископ Даниил (Зелинский), который тоже принял участие в Литургии, поздравил украинцев с Днем Святой Троицы.

"Во время этой литургии объединилась в действительности целая Вселенская православная церковь, употребляя разные языки и молясь перед Престолом Всевышнего за народ Украины тоже здесь, в Патриаршем соборе", - сказал Архиепископ Даниил. Он также отметил чрезвычайно важную роль пятого президента в получении Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом украинско-турецкое стратегическое партнерство.

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