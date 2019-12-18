ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Порошенко встретился с киборгом Марченко

Новости » Происшествия     18.12.2019 - 10:52
Порошенко встретился с киборгом Марченко
Фото: встреча Порошенко и Марченко (пресс-служба "ЕС")

Порошенко поздравил Марченко с освобождением из СИЗО

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" и народный депутат Петр Порошенко лично поздравил киборга, боевого генерала Дмитрия Марченко с освобождением из СИЗО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Европейской солидарности".

Во время встречи Порошенко показал оберег из Донецкого аэропорта, который Марченко (позывной Марчелло) в свое время подарил ему на память.

"Это наша, может, вторая или третья встреча в жизни. Но эта кукла, которую вы мне подарили, все время была со мной. Для тех, кто не знает, я хотел бы рассказать ее историю. В Донецком аэропорту был магазин duty free. И уже тогда, когда в аэропорту шли ожесточенные бои, эта кукла, которая символизирует Украину, для меня стала символом несокрушимости Украины. Мы всегда должныпомнить и о ДАП, и о героических поступках", – подчеркнул Порошенко.

Порошенко встретился с киборгом Марченко

Пятый президент отметил, что за последние полгода в Украине активизировались попытки дискредитации военных, волонтеров и добровольцев, которые с первых дней российской агрессии пошли защищать государство.

"Что они сейчас делают? Они пытаются переписать историю последних пяти лет. Они пытаются сказать, что Армия, Вооруженные силы, украинские герои – это не самое важное, что есть в Украине. Они стараются подорвать доверие к украинским офицерам и генералам, которые, бросив все, в 14-м ушли на фронт. Я буду делать все, чтобы не позволить им это сделать. Я буду делать все, чтобы честное имя каждого украинского офицера, украинского воина, было защищено. Я еще раз хочу поблагодарить за ту огромную работу по защите родной земли, которую вы делали эти 5 лет", - подчеркнул Порошенко.

Марченко, который после участия в боевых действиях на Донбассе в рамках реформирования Министерства обороны вместе с другими боевыми офицерами был привлечен, в частности, к осовремениванию стандартов вещевого и пищевого обеспечения, поблагодарил Порошенко за возможность работать над такими сложными и ответственными задачами.

Порошенко встретился с киборгом Марченко

Как известно, благодаря реформированию ВСУ перешли на новую форму по образцу НАТО, в армейских частях было введено современное полноценное питание.

"Я хочу поблагодарить за доверие делать реформы. Это была очень сложная работа. Очень тяжелый путь мы прошли, чтобы показать результат".

Марченко поблагодарил семью Порошенко и всех неравнодушных украинцев, которые за несколько дней собрали необходимую сумму в 20 миллионов гривен для залога.

"Для меня большая честь, что я имел возможность воевать и защищать этот народ. У нас невероятный народ и вы у нас были невероятным президентом", – сказал генерал Марченко.

Счастлив лично поздравить киборга Марченко с освобождением и поблагодарить за огромную работу по защите родной земли, которую...

Опубликовано Петром Порошенко Вторник, 17 декабря 2019 г.

Зеркаль о деле Порошенко: традиция преследования предшественников мне не нравится Порошенко внес 19 млн грн залога за киборга Марченко
Новости Украины Порошенко Петркиборги
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь