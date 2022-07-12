Порошенко: Вооруженные силы Украины нуждаются в нашей совместной поддержке
Пятый президент Петр Порошенко побывал на передовой на южном направлении и передал защитникам военное снаряжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.
"Проехал по селу - не осталось ни одного целого дома. Прямо в стенах торчат остатки ракет. Российские дроны пытаются делать корректировку огня. Активно присутствуют средства радиоэлектронной борьбы", - написал Порошенко.
По его словам, Вооруженные Силы Украины нуждаются в нашей общей поддержке - на дроны, средства радиоэлектронной борьбы и прочее.
"Опять никаких сенсаций, как обычно, мы привозим военные грузы на фронт. Что привезли сегодня? Наши военные попросили летнюю униформу, и мы ее сегодня привезли. Мы привезли коммуникационное оборудование, генераторы и тому подобное", - добавил Порошенко.
В целом, отмечает он, в подразделения на южном направлении сегодня передали помощи более чем на миллион гривен.
"90% наших потерь - от артиллерии. Сегодня нам надо найти и привезти средства радиоэлектронной борьбы, в том числе и против российских БПЛА "Орлан", и дроны для лучшей координации с артиллерией, и контрбатарейні средства. Все для того, чтобы "боги войны" - артиллерия, чтобы новейшие системы дронов в четкой координации имели достаточное количество боеприпасов, достаточно информации, куда стрелять, и уничтожали врага", - резюмировал политик.
Фото: во время поездки Порошенко на Юг facebook.com / petroporoshenko)
Напомним, 4 июля Петр Порошенко сообщил о том, что партия из 11 новых бронемашин MLS SHIELD итальянского производства будет поставлена в Десантно-штурмовые войска Украины.
Переговоры о получении экспортной лицензии длились три месяца, Фонд Порошенко уже внес 50 млн грн аванса.
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