ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Порошенко: вечная слава героям, отдавшим жизнь в борьбе с российской агрессией

Киев, Суббота 29 августа 2020 11:23
Порошенко: вечная слава героям, отдавшим жизнь в борьбе с российской агрессией
Фото: украинские военные (twittercom)
Автор: РБК-Украина

Порошенко почтил память защитников, которые погибли в борьбе за независимость Украины

В День памяти защитников, которые погибли в борьбе за независимость Украины, пятый президент Петр Порошенко заявил, что боль и благодарность побуждают нас помнить о всех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость, а также освобождение украинской земли.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Украинские воины демонстрируют всему миру свободолюбивый, жертвенный, непокоренный украинский дух. Верю, благодаря героическому примеру павших, наши воины одержат победу в будущем. Вечная слава героям, отдавшим жизнь в борьбе с российской агрессией! Уважение и почет их семьям, наши сердца и молитвы всегда с ними. Слава украинским защитникам!" - написал Порошенко.

Напомним, 29 августа отмечают День памяти защитников, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны.

Памятную дату своим указом установил президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году.

Дата приурочена военным событиям на востоке Украины, когда во время Иловайской операции украинская армия понесла наибольшие потери.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Порошенко ПетрДонбассНовости АТО
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь