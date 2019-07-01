Порошенко: Украину пытаются вытеснить на обочину международной политики

Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

Порошенко считает это опасной тенденцией

Любые обсуждения вопросов, касающиеся Украины, должны происходить только при участии самой Украины. Об этом в прямом эфире телеканала "Украина" заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, комментируя ход саммита "Большой двадцатки" в Японии, передает РБК-Украина.

"Судьбу Украины должны решать украинцы, и в переговорах в партнерами я исходил из принципа "Ничего об Украине без Украины!". Прямо в преддверии предыдущего саммита "Большой двадцатки", который проходил в Буэнос-Айресе и Аргентине, я провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, потому что президент Трамп был в воздухе, как раз летел в Буэнос-Айрес. Это произошло сразу же после акта агрессии в Керченском проливе. Когда наши корабли были атакованы кораблями Российской Федерации. Состоялись переговоры с генсеком НАТО, с канцлером Меркель, с Джастином Трюдо (премьер-министром Канады) и многими другими членами "Большой двадцатки", - отметил Порошенко.

Он отметил, что было согласовано совместное решение при его участии в качестве президента государства, пока не будут отпущены корабли и моряки, с Путиным никто не будет проводить переговоры. "Это слово было соблюдено", - напомнил Порошенко.

"Сейчас что изменилось? Сейчас – и мы видим эти риски - Украину пытаются вытеснить на обочину международной политики. И я настойчиво советую и руководству государства, готов предложить еще раз свою поддержку. Потому и я, и моя политическая сила – мы государственники. Нам категорически неприемлема позиция "чем хуже, тем лучше". Если надо помочь связями, авторитетом, советами, разработкой стратегии – мы всегда готовы", - отметил лидер "Европейской солидарности".