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Порошенко рассказал, как Запад может принудить агрессора к окончанию войны

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Пятница 01 апреля 2022 20:41
Порошенко рассказал, как Запад может принудить агрессора к окончанию войны Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Блицкриг Путина провалилась, и теперь он переключился на план Б - уничтожает украинские города и села, пытаясь сломать украинский народ. Это выходит далеко за пределы Украины и даже Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью президента Украины Петра Порошенко для Financial Times.

В частности, он предлагает западным союзникам шаги, которые принудят агрессора к прекращению войны.

"Примите закон о ленд-лизе, аналогичный Закону США о ленд-лизе образца 1941 года. Он должен позволить национальным правительствам поставлять Украине необходимые вещи, включая продовольствие, боеприпасы, танки, истребители, противотанковые и зенитные системы", - призывает Порошенко.

По его убеждению, исход российской войны и, следовательно, будущее мира, стабильности и безопасности в Европе зависит от эффективного контроля нашей страны над своим небом. НАТО может многое сделать, чтобы обеспечить Украину необходимыми средствами, чтобы помочь удерживать небо под контролем.

"Прежде всего речь идет о передаче Украине самолетов МиГ-29, которые есть в наличии в странах НАТО. Поставки систем противовоздушной обороны (земля-воздух), вроде системы противовоздушной обороны С-300, еще больше поможет Украине лишить Россию единоличного преимущества в воздухе", - подчеркивает Порошенко.

Он также призвал к введению нефтяного эмбарго против России.

"Это означает тотальное торговое эмбарго, в том числе запрет покупки ЕС российских энергоресурсов (нефть, газ). Каждая копейка, которой Запад лишает Путина, это копейка, которая не пойдет на военную машину Москвы. Если России не заплатят за нефть и газ, она уменьшит количество ракет "Искандер", которые сейчас ежедневно летят в нашу сторону", - объясняет Порошенко.

Пятый президент предлагает трехсторонний план Байдена-Мишеля-Джонсона для восстановления Украины, поддержанный США, ЕС и Великобританией, но также открыт для других стран, прежде всего членов Семерки.

"Первыми тремя фундаментами такого плана могли бы быть кредиты, предоставленные Украине международными финансовыми институтами, и одновременно замороженные резервы Центрального банка России и своеобразная программа помощи "энергоносители для восстановления" (средства с продаж российского газа и нефти попадали бы до специального фонда для восстановления инфраструктуры Украины)", - пишет Порошенко.

Он также призывает ускорить европейскую интеграцию Украины: "тот факт, что наша заявка буквально скреплена украинской кровью, должен быть сильнейшим признаком того, что мы действительно являемся неотъемлемой частью объединенной Европы".

"Мы знаем, что переговоры потребуют времени. Мы знаем, что на пути к подлинному членству нет сокращенной дороги. Но при наличии политической воли в ЕС ничто не должно помешать предоставить нам статус кандидата на членство уже до конца 2022 года", - резюмировал он.

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