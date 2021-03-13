У Порошенко призвали власть перейти к реальным делам и ответам на ключевые для страны вопросы

Партия "Европейская солидарность" считает, что власть должна перейти к реальным делам и ответам на ключевые для страны вопросы. Таких вопросов, по меньшей мере, четыре.

Об этом говорится в заявлении партии, передает пресс-служба.

Как отмечается в обращении, во-первых, речь идет об эскалации на фронте.

Во-вторых, неспособности власти защитить страну от пандемии.

В-третьих, о срыве операции по задержанию "вагнеровцев".

В-четвертых, об отвлечении внимания от санкций против олигарха Игоря Коломойского.

"Санкции США против Коломойского означают, что сам Коломойский официально признан коррупционером, а его средства - грязными. Поэтому пора переходить от общих фраз о "деолигархизации" к конкретным уголовным делам и подозрению олигарху Игорю Коломойскому, которого США признали причастным к глобальной коррупции", - говорится в заявлении политсилы.

У Порошенко также вызвали уволить людей Коломойского из высоких должностей в правительстве, Офисе президента, парламенте, Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания, государственных компаниях, с помощью которых он продолжает влиять и зарабатывать.