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У Порошенко призвали генпрокурора прекратить давление на телеканал "Прямой"

Киев, Вторник 15 сентября 2020 13:51
У Порошенко призвали генпрокурора прекратить давление на телеканал "Прямой"
Фото: Алексей Гончаренко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На телеканале в ближайшее время ожидают обысков

Силовики продолжают преследовать оппозиционный к власти телеканал "Прямой". Генеральный прокурор Ирина Венедиктова должно вмешаться в ситуацию.

Об этом в зале Верховной рады заявил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Когда вас выбирали, я сказал, что наконец впервые в истории Украины женщина становится генеральным прокурором, потому что богиня Фемида - женщина. Только у Фемиды повязка на глазах, а у вас партбилет "Слуги народа" в кармане. Оказалось, что на самом деле я был, увы, прав, потому что когда речь идет о телеканале "Прямой", вы почему не видите, что это расследует ГБР, к которому это никакого отношения не имеет. Вы не видите решение Шевченковского райсуда, который обязывает вас рассмотреть ходатайство о незаконности этого расследования. И вообще это давление на оппозиционные СМИ", - отметил Гончаренко.

По его словам, на телеканале в ближайшее время ожидают обысков, которые по источникам журналистов планируются силовиками на основании решения Печерского суда.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет Верховной рады по вопросам свободы слова намерен обратиться к президенту Украины Владимира Зеленского в связи с ситуацией, сложившейся в отношении лишения лицензии радиостанции "Прямой FM".

Как известно, Нацсовет вопреки заверениям парламентского комитета лишила лицензий на вещание радио "Прямой ФМ".

Ранее экс-руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий ранее сообщил, что руководители Государственного бюро расследований, в частности первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков, давали указания следователям принять меры для ареста телеканала "Прямой" как вещественного доказательства с дальнейшей передачей его в АРМА.

После чего на "Прямом" вроде бы должна произойти смена менеджмента, который обеспечит смену редакционной политики оппозиционного телеканала.

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Новости Украины Политика телеканалыАлексей ГончаренкоЕвропейская солидарностьсвобода слова
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