Порошенко призвал новоизбранную власть Львовской ОТГ к конструктивному сотрудничеству

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко поблагодарил львовян за поддержку на местных выборах и призвал политические лагеря оставить эмоции и наладить конструктивное сотрудничество.

Об этом он написал в Facebook.

"Низкий поклон львовянам за особо высокий уровень поддержки "Европейской солидарности" на выборах в областной и городской советы. Спасибо тем, кто в первом и втором турах поддержал Олега Синютку. Спасибо всем, кто проявил неравнодушие и принял участие в голосованиях", - пишет Порошенко.

По его убеждению, первое, что сейчас должны сделать оба лагеря - завершить избирательную кампанию и обуздать эмоции, которые бушуют последние несколько дней.

"Одни, к сожалению, приняли хотя и законное, но поспешное решение. А другие, к сожалению, пытаются разыграть роль жертвы. Решение же львовян мудрое: будет власть, и оппозиция, как это и должно быть при демократии", - заявил Порошенко.

По его мнению, обоим следует как можно быстрее обеспечить старт новоизбранного местного самоуправления на благо Львовской объединенной территориальной общины. В свою очередь, команда "Европейской солидарности" готова подставить плечо еще и на уровне Верховной рады.

Напомним, во вторник, 24 ноября, сразу через день после второго тура выборов мэра Львова, депутаты "Европейской солидарности", "Свободы" и "Варти" собрались на первое заседание сессии Львовского горсовета.

С началом работы новой рады были прекращены полномочия не только мэра Львова, но и мэров и сельских голов присоединенных к львовской общины населенных пунктов.