Порошенко призвал мир создать "Список Бучи" по примеру "Списка Магнитского"

Также Порошенко призвал создать "Список Бучи" по примеру "Списка Магнитского" - для того, чтобы наказать российских палачей.

"Трагедия в Буче, где сотни и сотни гражданских лиц были убиты в этой кровавой резне, изменила природу войны. И в чем же теперь мы нуждаемся? Нам точно нужны международные санкции. Санкции, которые были бы разрушительными для Путина. Нам также нужен "Список Бучи". Весь мир должен объединиться с тем, чтобы идентифицировать всех тех варваров, которые убивали украинских женщин, кто их насиловал, тем более на глазах их детей, тех кто убивал и женщин, и детей, и людей пожилого возраста, и оставляли их лежать просто на улице", - добавляет Порошенко.