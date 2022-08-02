Порошенко привез 10 беспилотников в 24-ю ОМБр имени Короля Даниила

Пятый президент Петр Порошенко привез 10 беспилотников Autel бойцам 24-Й бригады имени Короля Даниила. Ранее бригада также получила новые пикапы Mitsubishi L200, купленные Фондом Порошенко совместно с волонтерами ОО "Справа Общин".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

Порошенко отметил, что его фонд вместе с волонтерами привезли для ВСУ 350 дронов Autel.

"Они должны поступить в каждую бригаду Вооруженных сил Украины. И для нас большая честь и удовольствие сегодня передать в самые надежные и профессиональные руки эти первые 10 дронов", - подчеркнул Порошенко.

Как известно, на днях Порошенко передал десантникам систему БПЛА Poseidon. Это крылатый беспилотник, уровня оперативного командования. Он летает более 4 километров.

Также Порошенко сообщил, что заключает сделку на импорт в Украину еще БМП, и эта гусеничная бронированная техника также пойдет на основные направления контрнаступления. Пятый Президент подчеркивает: сейчас надо объединить все усилия для контрнаступления.

"Контрнаступление должно состояться сейчас. Контрнаступление должно сорвать псевдореферендумы на оккупированных территориях. Контрнаступление не должно дать возможности сконцентрироваться русским войскам. Контрнаступление - это то, чего ждет от Украины весь мир. То, чего ждут от Вооруженных Сил Украины все украинцы", - подчеркнул он.