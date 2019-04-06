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Порошенко пригласили на конференцию YES в сентябре

Новости » Политика    06.04.2019 - 20:02
Порошенко пригласили на конференцию YES в сентябре
Фото: встреча Петра Порошенко с представителями правления YES (president.gov.ua)

Порошенко встретился с правлением Ялтинской европейской стратегии (YES)

Правление Ялтинской европейской стратегии (YES) пригласило президента Петра Порошенко на конференцию в сентябре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Как отмечается, Порошенко встретился с правлением Ялтинской европейской стратегии (YES). В ходе встречи члены правления YES отметили проведение честных и прозрачных выборов президента Украины, подчеркнув, что они проходят в полном соответствии с избирательными стандартами БДИП/ОБСЕ. Главу государства пригласили принять участие в сентябрьской конференции YES.

Президент подчеркнул, что эти выборы являются чрезвычайно важными для Украины, поскольку речь идет о независимости, суверенитете Украины.

"Эти выборы являются жизненно важными для нашей страны. Украина борется за свой суверенитет и независимость в условиях российской агрессии и вмешательства государства-агрессора в ход избирательной кампании", - отметил Порошенко. Он подчеркнул, что критически важным является продолжение реформ на пути к полноценному членству в НАТО и будущему членству в Европейском Союзе.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен отметил высокий уровень демократии, которую продемонстрировала Украина во время выборов президента и поздравил Порошенко с успешным внедрением реформ в Украине.

"Я хочу поздравить со свободными и честными выборами, что является чрезвычайно важным для уважения Украины в мире. Но я также хочу поздравить вас, господин президент, с реформами, которые были внедрены в течение последних четырех-пяти лет. Нам надо четко осознать, что Украина достигла в реформах гораздо большего за последние годы, чем за всю свою историю независимости", - подчеркнул Расмуссен выразил надежду, что президент продолжит свой путь реформ для присоединения Украины к НАТО и ЕС.

В свою очередь, премьер-министр Швеции (1991-1994), министр иностранных дел Швеции (2006-2014) Карл Бильдт отметил высокий уровень организации избирательного процесса и поздравил президента Украины с демократическими выборами, первый тур которых состоялся 31 марта текущего года.

"Я хочу поздравить вас в двух моментах. Эти выборы были честные и абсолютно свободные. Мы хорошо помним времена, пять лет назад, когда Украина была близка к политическому, военному и финансовому коллапсу", - подчеркнул Карл Бильдт и отметил, что об этом говорят все международные наблюдатели, которые в большом количестве наблюдали за первым туром президентских выборов в Украине.

Президент Украины подчеркнул, что несмотря на постоянное агрессивное вмешательство России, Украине удалось обеспечить честные выборы без российских наблюдателей, которые "обычно готовят свои отчеты еще до дня голосования".

Стороны также обсудили важность выборов в Украине для всего европейского континента, его безопасности и развития. Отдельно был обсужден вопрос координации совместных действий по противодействию российскому вмешательству в избирательный процесс в Украине.

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