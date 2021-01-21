Порошенко: президентство Байдена открывает для Украины шанс получения ПДЧ в НАТО

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Президентство Джозефа Байдена открывает для Украины широкие возможности для восстановления территориальной целостности и укрепления суверенитета.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Он также сообщил, что своими каналами способствует, чтобы разговор между президентами Украины и США состоялся как можно быстрее.

Без всякого преувеличения, вчера был очень важный день для всего мира, который верит в общие демократические ценности, трансатлантическое единство и солидарность, ценности мира и безопасности. Именно к этому миру принадлежит Украина, а не к "русскому миру" бесправия, автократии и политического рабства. В Вашингтоне состоялась инаугурация 46-го президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена - политика, мужество и лидерские качества которого признают не только друзья, а даже оппоненты. Искреннего друга Украины, в чем я лично убедился в течение нескольких лет своего президентства, когда именно Байден еще как вице-президент отвечал за отношения с нашей страной", - напомнил Порошенко.

По его словам, нет никаких сомнений, что новый лидер США будет надежным союзником Украины.

"И имею обоснованную надежду на то, что Вашингтон найдет возможность для привлечения к той работе, которая уже ведется на разных площадках и форматах, включая нормандский", - добавляет он.

Порошенко убежден, что это шанс на укрепление твердого трансатлантического единства и солидарности с Украиной на основе принципа "ничего об Украине без Украины", на возвращение темы Украины в перечень приоритетов мирового порядка дня, на поддержку амбиций Украины относительно европейской и евроатлантической интеграции.

Ключевым этапом на этом пути, по его мнению, должно стать получение Плана действий относительно членства в НАТО, который является необходимым шагом на пути к членству в Альянсе.

Кроме внимания к проблематике коллективной безопасности в рамках НАТО следует укреплять и двусторонний безопасный альянс между Украиной и США, считает лидер партии "Европейская солидарность".

"Совместно с Вашингтоном Киев должен добиваться усиления разноплановых санкций против Москвы как инструмента, который показал свою способность держать агрессора за столом переговоров и сдерживать его от новых военных авантюр против Украины", - убежден Порошенко.

По его мнению, критическое внимание следует уделить и поддержке реформ в Украине, прежде всего в части верховенства права и борьбы с коррупцией, создания благоприятного климата для привлечения инвестиций.

"По своему опыту знаю, насколько важны личные контакты и доверие между лидерами. Поэтому убежден в необходимости осуществления визита президента Украины в Вашингтон и встречи в Белом доме уже в ближайшее время. Конечно, все мы будем рады видеть Джо Байдена в Киеве, как это часто бывало раньше", - отметил Порошенко.

Он также надеется, что власть не потеряет тот шанс, который открылся перед Украиной вчера.

"Еще раз подчеркиваю: чем могу, тем помогу, ибо речь идет о национальных интересах Украины. Восстановление и укрепление стратегического партнерства с США - главная внешнеполитическая задача для Украины в этом году. Но надо понимать, что новая американская администрация готова помогать Украине настолько, насколько украинская власть готова продолжать реформы, а не имитировать", - отметил Порошенко.

Напомним, 21 января 2021 года Джо Байден и Камала Харрис принесли присягу и вступили на должности президента и вице-президента США.

Новый президент США сразу подписал ряд указов, часть которых отменяет решение его предшественника Дональда Трампа. В связи с этим США возвращаются во Всемирную организацию охраны здоровья и Парижское климатическое соглашение, что еще подписал Байден - в материале РБК-Украина.