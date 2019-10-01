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У Порошенко предупредили власть о ловушке Кремля

Новости » Политика    01.10.2019 - 17:16
У Порошенко предупредили власть о ловушке Кремля
Фото: Ирина Геращенко (из открытых источников)

Геращенко призвала власть не верить Путину

Кремль подготовил ловушку украинской власти, предлагая через так называемую "формулу Штайнмайера" провести местные выборы на оккупированных территориях. Об этом во время брифинга сказала сопредседатель фракции политической партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Ирина Геращенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Кремль подготовил ловушку украинской власти, предлагая, через так называемую формулу Штайнмайера, провести местные выборы на оккупированных территориях без предварительного выполнения всех условий безопасности для таких выборов. Мы предостерегаем власть не верить Путину, не верить Кремлю и не попасть в ловушку", – подчеркнула она.

Геращенко отметила, что все предыдущие годы во время переговоров обсуждались "формулы Штайнмайера, планы Мареля, планы Сайдика".

"Но украинская сторона и украинская позиция всегда была следующая – мы должны отстаивать интересы Украины. И любая формула, план, директивы не могут обсуждаться, если не решен безопасность вопросы", – подчеркнула сопредседатель фракции.

Она подчеркнула важность четкого определения всех пунктов и временных сроков выполнения вопросов безопасности. По ее словам, без этого другие договоренности ставятся под большое сомнение.

"Для нас является очевидным, что должен быть вывод иностранных войск и техники. Должен быть постоянный режим тишины на Донбассе, а не как сейчас – когда нам говорят, что действует перемирие, а мы видим, что как всегда российские оккупационные войска ежедневно его нарушают. У нас есть погибшие, у нас есть раненые. В этих условиях говорить о разведении войск по всей линии соприкосновения – это вообще, как мне кажется, большая авантюра", – сказала Геращенко.

По ее словам, если речь идет о так называемых "формулах Штайнмайера", которые сегодня вбрасываются в медиа российской стороной для того, чтобы возмутить общество, то вызывают серьезное беспокойство такие формулировки как "выборы в целом могут быть признаны демократическими".

"Мы знаем, что такое признанные миром демократические выборы, по стандартам ОБСЕ. И мы знаем, что такое "в целом признанные" Российской Федерацией. Это как говорят – две большие разницы", – отметила парламентарий.

"Поэтому мы категорически против подобных вещей. Мы всегда в Минске очень активно в контексте возможных выборов на оккупированных территориях обсуждали участие в них временно перемещенных лиц. Именно переселенцы должны принимать непосредственное участие в региональных выборах и избирать власть Донбасса, а не завезенные туда "Гиви", "Моторолы", буряты, или кто там еще воюет, как нам говорят, на этих территориях против Украины", - сказала нардеп.

Она подчеркнула, что по состоянию на сегодня нет ответа на вопрос участия переселенцев, украинских политических сил, медиа.

"Поэтому все это очень опасные вещи. И мы считаем, что подписание каких-либо документов без урегулирования вопросов безопасности – оно будет серьезной кремлевской ловушкой, в которую может попасть Украина", – отметила Геращенко.

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