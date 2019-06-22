ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У Порошенко предупредили о последствиях отмены "языкового закона"

Новости » Политика    22.06.2019 - 09:24
У Порошенко предупредили о последствиях отмены "языкового закона"
Петр Порошенко (фото: из открытых источников)

"Европейская солидарность" прокомментировала представление в КСУ

Партия "Европейская солидарность" предупреждает, что попытки отменить или внести изменения в "языковой закон" получат решительный отпор членов политсилы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии Петра Порошенко.

Как отмечают авторы заявления, одновременно с атакой против Украинской церкви "пророссийские реваншисты" решили атаковать святое - украинский язык.

"Борьба реваншистов против закона о языке – это не только предвыборный пиар или попытка нивелировать достижения пятого президента Украины Петра Порошенко. Это стремление путинских прихвостней выслужиться перед хозяином Кремля", - говорится в заявлении.

У Порошенко убеждены, что украинский язык для "промосковских" политиков является "жестким раздражителем", поскольку он несет в себе генетический код украинской нации и является основой ее идентичности.

"Европейская солидарность" остается на страже украинского языка. Мы предупреждаем, что любые реваншистские попытки отменить или внести изменения в языковой закон получат решительный отпор не только наших партийцев, но и от всех патриотов Украины", - отметили в политсиле.

Напомним, Конституционный суд Украины получил конституционное представление с подписью 51 народного депутата относительно конституционности закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Партия Порошенко проводит акцию солидарности с народом Грузии В КСУ поступило представление об отмене закона о языке
Новости Украины Порошенко ПетрязыкЕвропейская солидарность
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь