Порошенко предложил власти план действий: когда страна в опасности, все должны объединиться

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление политика перед началом встречи.

"Наконец-то через четыре месяца происходит то, чего мы требовали для объединения усилий всего украинского общества, украинского политикума. Украина в опасности. А когда страна в опасности, украинцы всегда объединялись - не вокруг должности, не вокруг личности и не вокруг кресла. Объединялись вокруг Украины", - говорит Порошенко.

По его словам, чтобы существенно увеличить цену, которую заплатит Путин, если примет решение дальше вторгаться в Украину.

"Мы подчеркиваем, что Россия единолично вышла из Минских договоренностей, и на сегодняшний день Украина не имеет больше обязательств по содержанию жителей оккупированных территорий - согласно Женевской конвенции это обязательство страны-оккупанта, - отмечает Порошенко. - Мы не видим больше необходимости держать расстояние для нашей тяжелой техники и артиллерии. Мы должны увеличить возможности реагирования в случае продолжения агрессии против нашего государства".

Как объясняет политик, необходимо проголосовать в парламенте законопроекты об ответственности за коллаборационизм, для препятствования России в ее информационной войне, деятельности пятой колонны.

"Мы должны проголосовать два законопроекта об увеличении возможностей территориальной обороны и другие законодательные акты - включая поддержку, я надеюсь, что мы услышим о решении СНБО, решении президента. И будем тщательно работать для того, чтобы поддержать шаги по защите Украины", - отмечает Петр Порошенко. - Мы будем требовать увеличить оборонные возможности города Киева. Выставить вооруженные силы на северном - северо-восточном направлениях. Обеспечить рассредоточение украинской армии, повышение эффективности системы противовоздушной и противоракетной обороны. И многие другие вещи".

Порошенко поблагодарил партнеров, включая Германию, которая сегодня остановила сертификацию "Северного потока-2". И обратиться к усилению санкций и увеличению помощи Украине, в том числе военной.

"Путин, который сошел с ума и вышел против всего мира, сегодня угрожает не только Украине. Ни одна страна мира не может сейчас чувствовать себя в безопасности. Мы должны объединиться. Сегодня гарантом суверенитета является ВСУ. Сегодня гарантом суверенитета является наше будущее членство в НАТО как в единственной организации, которая способна эффективно защищать, - отмечает пятый президент. - Мы сегодня рассчитываем на международную солидарность с Украиной. С этим я иду к Зеленскому".