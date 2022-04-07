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Порошенко поприветствовал резолюцию Европарламента по поддержке Украины

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Четверг 07 апреля 2022 17:17
Порошенко поприветствовал резолюцию Европарламента по поддержке Украины Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко поприветствовал одобрение Европейским парламентом программной резолюции по поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Благодарен за решительность и смелость наших европейских партнеров и союзников, которые демонстрируют неизменное единство и солидарность с украинским народом в борьбе с русским нашествием", - написал Порошенко.

Он также добавил, что поддерживает видение Европарламентом "формулы победы": больше оружия Украине, более болезненные и нестерпимее санкции против России, в частности тотальное энергетическое эмбарго и полная международная изоляция агрессора, большая координация санкционного режима и привлечение к санкционному режиму для третьих государств, больше помощи Украине, в частности новый План Маршалла на восстановление нашего государства, а также быстрое предоставление Украине статуса страны-кандидата на членство в Европейском Союзе.

"Буду продолжать активно продвигать эту повестку дня в своих личных и межпартийных контактах по линии Европейской народной партии и Международного демократического союза. Вместе мы обязательно победим", - убежден Порошенко.

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