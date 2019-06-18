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У Порошенко поддержали кандидатуру Пристайко на должность министра иностранных дел

Новости » Политика    18.06.2019 - 15:18
У Порошенко поддержали кандидатуру Пристайко на должность министра иностранных дел
Вадим Пристайко (фото: УНИАН)

"Европейская солидарность" поддерживает инициативу назначения Пристайко

Партия "Европейская солидарность" поддерживает инициативу назначения Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Вадим Пристайко – опытный дипломат, который имеет многолетний опыт в внешней политике. С 2014-го года он исполнял обязанности заместителя министра иностранных дел, а в 2017 года президент Петр Порошенко назначил его на должность главы Миссии Украины при НАТО. Это означает, что во внешней политике будет работать принцип преемственности", - говорится в сообщении.

У Порошенко надеются, что опыт Вадима Пристайко поможет в становлении европейских и евроатлантических устремлений Украины.

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