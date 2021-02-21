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Порошенко поддержал санкции против Медведчука и обратился к парламенту

Новина українською → Киев, Воскресенье 21 февраля 2021 10:09
Порошенко поддержал санкции против Медведчука и обратился к парламенту Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Пятый президент Петр Порошенко поддержал решение о санкциях против Виктора Медведчука - народного депутата от "Оппозиционной платформы - За життя". По его словам, это политическое решение, которое отвечает национальным интересам.

Об этом Порошенко написал в Facebook.

"Высоко оцениваю работу спецслужб, которым удалось собрать доказательства противоправных действий указанных подсанкционных лиц и дать основания для важных постановлений Совета нацбезопасности и обороны", - написал Порошенко.

Он также ожидает от СБУ и ГПУ неотложных процессуальных действий в отношении народных депутатов, которые попали под санкции, а именно - представление в суд относительно избрания меры пресечения, который не может быть иным, чем арест.

"Призываю народных депутатов президентской фракции "Слуга народа" и другие политические силы рассмотреть как первоочередные наши законопроекты об уголовной ответственности за коллаборационизм, и законопроект по недопущению распространения в Украине тезисов российской пропаганды вроде тезиса о якобы гражданской войне. Это позволит останавливать антиукраинскую деятельность не только отдельных политиков, но и политических партий вроде ОПЗЖ", - добавил Порошенко.

Кроме того, Порошенко обратился к Нацсовету с призывом лишить лицензии телеканал "Наш", который по его словам, стал главным рупором российской пропаганды после закрытия каналов Козака-Медведчука.

Порошенко также заявил, что мощным бизнесменом Виктор Медведчук стал еще при президентстве Леонида Кравчука, а в большую политику вернулся за президентства Владимира Зеленского на досрочных парламентских выборах 2019 года и местных 2020-го.

"Советую не забывать, что новое руководство Генеральной прокуратуры спустило "на тормозах" уголовное дело против Медведчука по статье "государственная измена", которую в начале 2019 года тогдашняя ГПУ возбудила по заявлению Совета национальной безопасности и обороны", - резюмировал Порошенко.

Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки поддержали решение о санкциях против Виктора Медведчука. При этом напомнили, что Вашингтон ввел ограничения против него еще до 2014 года.

Как известно, на этой неделе Совет безопасности и обороны Украины ввел санкции против Медведчука за финансирование террористической деятельности на Донбассе. При этом под санкции попадает все его имущество.

Кроме того, в государственную собственность должны теперь вернуть часть нефтепровода "Самара - Западное направление", который эксплуатирует компания, связанная с Медведчуком.

Также под санкции попала его жена Оксана Марченко. По официальным данным, она владеет нефтеперерабатывающим заводом в Ростовской области (Российская Федерация), который поставляет топливо на оккупированный Донбасс.

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