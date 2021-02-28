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Порошенко передал в больницы Яремче и Надворной кислородные концентраторы

Новина українською → Киев , Воскресенье 28 февраля 2021 14:51
Порошенко передал в больницы Яремче и Надворной кислородные концентраторы Фото: Петр Порошенко (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко передал в больницы Яремче и Надворной кислородные концентраторы. Два концентратора получила Яремчанская центральная городская больница, еще четыре - Надворнянская центральная районная больница.

Об этом сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

"Концентраторы мощные, современные, 10 литровые по 2 кровати, по 2 пациента. Я думаю, что сейчас это чрезвычайно важное дело. Мы сегодня вкладываем собственные средства для того, чтобы эти маленькие коробочки вашими усилиями, героическим трудом спасут жизни людей", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что ситуация с коронавирусом на Прикарпатье тревожная, и, к сожалению, власть не сделала выводов из предыдущих волн коронавируса, потратив деньги из специального фонда не на оборудование больниц или доплаты медикам.

"В больницах на Прикарпатье нет свободных коек, оснащенных кислородом. Еще в прошлом году мы могли каждую больницу оборудовать кислородной станцией. Была бы другая ситуация, если бы была мощная кислородная станция. Не возить баллоны, а для того, чтобы каждую кровать было оборудовано. Это не стоит больших денег. Просто не воруйте и передайте сейчас, когда все нужно, в больнице", - добавил Порошенко.

Напомним, Фонд Порошенко совместно с компанией Roshen и волонтерами в больницы передали уже более 157 тысяч защитных костюмов.

Также 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники свыше 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины свыше 50 тысяч продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий.

Помощь получили около 200 медицинских учреждений. В общем, у Порошенко потратили на благотворительную помощь 120 миллионов гривен.

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