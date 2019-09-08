У Порошенко опубликовали хронику освобождения украинских моряков

Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

У Порошенко заявили, что процесс начал пятый президент Украины сразу после инцидента

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" опубликовала хронику освобождения 24-х украинских моряков, незаконно захваченных Россией в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт политсилы.

Хроника, подготовленная партией Порошенко, выглядит следующим образом:

25 ноября 2018 года

Петр Порошенко созывает экстренное заседание СНБО относительно акта агрессии РФ в Керченском проливе

28 ноября 2018 года

Ряд телефонных переговоров с лидерами США и ЕС, Ангелой Меркель и Дональдом Туском, Йенсом Столтенбергом, Анджеем Дудой

26 ноября 2018 года

Совет Безопасности ООН проводит заседание по ситуации в Азовском море 26 ноября 2018 года телефонные переговоры Петра Порошенко с Майком Помпео

29 ноября 2018 года

Телефонные переговоры с Джастином Трюдо

7 января 2019 года

Украина подала иск в Европейский суд по правам человека за нарушения прав украинских моряков

15 февраля 2019

Во время Мюнхенской конференции Петр Порошенко обсудил с Йенсом Столтенбергом пути усиления сотрудничества Украины с Альянсом в ответ на существующие угрозы в акватории Черного и Азовского морей

15 февраля 2019 года

Встреча с председателем Комитета Сената США по иностранным отношениям Джимом Ришом. Обсудили введение “Азовского пакете санкций”

16 февраля 2019 года

Во время Мюнхенской конференции Порошенко и Меркель скоординировали действия с целью введения “Азовского пакета” санкций

18 февраля 2019 года

По результатам встречи с Дональдом Туском Петр Порошенко поблагодарил Совет Евросоюза за единогласное принятое решение за введение “азовского пакета” санкций против РФ

19 февраля 2019 года

Во время визита в Украину президент Европейского Совета Дональд Туск в своем выступлении в ВР заявил: “ ЕС не смирится с одним актом насилия в Азовском море”

15 марта 2019 года

США, ЕС и Канада синхронно ввели санкции против РФ за агрессию в Азовском море и Керченском проливе

12 апреля 2019 года

Визит Петра Порошенко в Берлин и Париж, встреча с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Ангела Меркель во время пресс-конференции: “Я еще раз требую освободить этих военнослужащих и обеспечивать важную для экономического благополучия Мариуполя и других городов свободу судоходства в Азовском море”

18 апреля 2019 года

Украина подала иск в Международный суд по морскому праву с требованием применить меры к России немедленно освободить 24 моряка и три военные корабли, которые были незаконно захвачены РФ в Черном море

13-14 мая 2019 года

Саммит Восточного партнерства в Брюсселе использован как площадка для дальнейшего давления на РФ

25 мая 2019 года

Международный трибунал обязал Россию как можно скорее освободить украинских моряков и вернуть три военные корабли, которые были незаконно захвачены.