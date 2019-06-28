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У Порошенко обещают жестко реагировать на проявления реванша

Новости » Политика    28.06.2019 - 18:36
У Порошенко обещают жестко реагировать на проявления реванша
Фото: Михаил Забродский (из открытых источников)

ЕС будет противостоять всем проявлениям пророссийского реванша

Любые инсинуации по поводу обысков в Министерстве обороны, некоторых воинских частях и квартирах волонтеров имеют ярко выраженную политическую окраску. Об этом генерал-лейтенант, герой Украины, представитель команды партии "Европейская солидарность" Михаил Забродский заявил сегодня на пресс-конференции в Открытом офисе партии, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

По мнению Забродского, доверие к ВСУ превышает доверие к церкви. Это все достигалось огромными усилиями, в том числе и волонтеров, которые на протяжении последних 5 лет помогали возродить украинское войско, отметил он.

"Если кто забыл, с чего начинались добровольческие батальоны, Национальная гвардия, остальные составляющие сектора безопасности и обороны, то я могу напомнить. Это была очень слабая в плане материального обеспечения структура. Я очень хорошо помню и бабушек, которые передавали консервы собственного производства, и людей, которые решали более серьезные вопросы. Например, поставки для армии приборов ночного видения, которые нужно было завозить через границу", – напомнил Забродский.

Он также рассказал одну из историй о том, как в оккупированном Крыму, в городе Симферополь изготавливались определенные военные приборы, которые затем "контрабандным" путем доставлялись на подконтрольную украинской власти территорию и использовались по назначению.

"Неужели следующее обвинение волонтеров будет в контрабанде?!", – заявил Забродский.

Генерал подчеркнул, что команда партии "Европейская солидарность" будет жестко противостоять всем проявлениям пророссийского реванша, а также попыткам ослабить Вооруженные силы Украины.

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