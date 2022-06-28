Порошенко: НАТО с Украиной будет намного эффективнее, украинская армия одна из сильнейших

Он также призвал западных партнеров предоставить Украине как можно больше оружия - именно это ускорит мир и защитит Европу от войны.

"Чем больше оружия будет доставлено в Украину, тем короче путь к миру. Мы можем остановить Путина - если у нас будет достаточно оружия. Речь идет об освобождении Европы от Путина", - заявил Порошенко.

В то же время по его мнению, от вступления Украины в НАТО обе стороны получат одинаковую пользу.

"Мы приходим не с пустыми руками. Украинская армия - одна из сильнейших в Европе. НАТО будет намного эффективнее с Украиной, чем без Украины. Нам нужен план действий по вступлению Украины в НАТО до конца этого года", - добавил Порошенко.

Как известно, Порошенко в Берлине принимает участие в форуме Международного демократического союза, где призвал расширить международную антипутинскую коалицию и сделать ее глобальной.