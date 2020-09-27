Порошенко: Мариуполю досталась особая роль в истории Украины

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Мариуполю досталась особая роль в истории Украины и в истории российско-украинской войны.

Об этом заявил лидер "Европейской солидарности Петр Порошенко в Facebook, поздравляю жителей Мариуполя с Днем города.

"Противостояние между украинцами и пророссийскими боевиками началось в Мариуполе почти сразу после бегства из Украины Януковича. Уже с середины апреля горсовет была захвачен российскими оккупационными войсками. Но Мариуполь никогда не сдается! Освобождение Мариуполя стало одной из ключевых побед украинской армии на первом этапе войны. Россия до сих пор не оставляет своих притязаний на эту территорию", - отметил Порошенко.

Он также поблагодарил за мужество и профессионализму украинских военных.

"Спасибо жителям города, которые верили и верят: Мариуполь - это Украина! С праздником! Мира, благополучия и процветания тебе, свободный Мариуполь!" - добавил он.

Напомним, ранее Петр Порошенко в День Краматорска призвал Донбасс противостоять реваншу. По его словам, Краматорск стал одним из первых освобожденных городов Донбасса, и теперь является эпицентром украинства в регионе.