Порошенко о Конституции: это не "шведский стол", а фундамент государственности Украины

Конституция - не "шведский стол", она работает как целостный законодательный организм. И никакие "высшие интересы" не могут быть оправданием для ее нарушения.

"Юбилей Конституции - это для народа, а для власти это означает только одно - время отчитываться. Но, к сожалению, власть не считает нужным отчитываться и это не добавляет оптимизма, потому что власти не с чем отчитываться", - заявил Порошенко.

Порошенко также раскритиковал новые инициативы власти: "юридические новации, когда решения СНБО не имеют право оспариваться гражданами Украины через суд".

"Статья вторая, где отмечается нерушимость суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства. Мне кажется, отдельные советники президента ее не читали, потому что собираются через референдум нарушить наш суверенитет, разрушать нашу территориальную целостность - или по причинам некомпетентности и дилетантства, или из причин неуважения к нашей державы, у которой есть суверенитет, у которой есть международно признанные границы, и сегодня это также звучало на торжественном заседании", - добавил Порошенко.

По его словам, Конституция - это не "шведский стол", где ты можешь подойти, вторую или третью статью выбрать, а 106-ю - не читать.

"Конституция тем и ценна, что она работает только как целостный законодательный базовый государственный организм, фундамент государственности Украины. И поэтому ценность Конституции заключается в том, что там должны одновременно работать все статьи. Включительно с теми, которые были введены во время моей каденции, и самое основное - это то, что все органы государственной власти должны прилагать все усилия для движения нашей страны, для интеграции в Европейский Союз и Североатлантический Альянс", - резюмировал Порошенко.