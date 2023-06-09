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Порошенко з командою привіз у Херсон більше ста тон допомоги

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П'ятниця 09 червня 2023 22:39
Порошенко з командою привіз у Херсон більше ста тон допомоги Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко з командою волонтерів ГО "Справа громад" привезли постраждалим від підриву Каховської ГЕС понад ста тонн допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Роботи багато, часу обмаль, тому коротко про те, що вдалося привезти сьогодні. 140 тон питної води, 11 палет продуктів харчування. А також човни з двигунами, прогумовані комбінезони, генератори і мотопомпи, корм для тварин і переноски. Сьогодні вся Україна з херсонцями, з нашим Півднем", - написав Порошенко.

За його словами, допомогу збирали по всій країні: є "заброди" з Рівного, чоботи з Чернівців, двигуни і мотопомпи з Дніпропетровської області.

Порошенко також зауважив: попри обстріли добровольці везуть гуманітарку на південь до постраждалих районів. "Я дуже дякую всім, хто сьогодні допомагає Херсону. Сьогодні Херсон потребує нашої допомоги. На жаль, під час евакуації відбуваються обстріли. Але такі сміливі люди не бояться завозити воду, харчі та іншу допомогу. Ми вважаємо, що це - героїчні вчинки людей, які стали добровольцями", - додав він.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. В "Укргідроенерго" повідомили, що ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Через підрив ГЕС під воду пішла низка населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях.

Внаслідок інциденту близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонської області опинилися у критичній зоні. Наразі у Херсонській області підтоплено 29 населених пунктів, з них 10 - на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, що вчора Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти після підриву Каховської ГЕС намагаються ще більше погіршити ситуацію на півдні, продовжуючи обстрілювати населені пункти, де проводиться евакуація.

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