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Порошенко у Херсоні передав 10 DAFів у підрозділи ЗСУ

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Вівторок 06 грудня 2022 21:08
Порошенко у Херсоні передав 10 DAFів у підрозділи ЗСУ Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлія Бойко

Пʼятий президент Петро Порошенко під час поїздки у звільнений Херсон передав 10 вантажівок DAF у підрозділи ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Порошенка в Facebook.

"Такі дні, як сьогодні, дають ще більше мотивації привозити українським військовим багато техніки. А розуміння того, що ця техніка просто зараз підпалює росіян, додає оптимізму. Підсилили десантників, розвідників, піхотинців та ТрО, які зараз стоять на херсонському напрямку, вантажівками DAF. Вантажівок на фронті потрібно багато - тому їхали сюди колоною", - розповів Порошенко.

За його словами, 5 автівок передали в бригаду десантників.

Порошенко у Херсоні передав 10 DAFів у підрозділи ЗСУ

Нагадаємо, Фонд Порошенка та ГО "Справа громад" законтрактували у Великій Британії понад 200 вантажівок Leyland DAF.

Leyland DAF 45.150 - повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках.

Фонд Порошенка з 24 лютого спрямував на підтримку ЗСУ 1 млрд 650 млн грн.

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Петро Порошенко Херсон
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