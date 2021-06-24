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Порошенко и Грибаускайте обсудили угрозы "Северного потока-2"

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Киев, Четверг 24 июня 2021 15:47
Порошенко и Грибаускайте обсудили угрозы "Северного потока-2" Фото: Петр Порошенко и Далия Грибаускайте (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Пятый президент Петр Порошенко встретился с бывшим президентом литвы Далией Грибаускайте. Стороны обсудили угрозы "Северного потока-2", ужесточение санкций против России и преступления против демократии со стороны режима Лукашенко.

Об этом сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

"Я помню и очень ценю вашу роль в Революции Достоинства, заключении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, введении безвизового режима для граждан нашего государства", - подчеркнул пятый президент.

Порошенко также отметил важность сохранения и усиления санкционного режима со стороны Запада против России, невозможности возврата к "обычному ведению дел" до прекращения агрессии, а также необходимости осуществления шагов в направлении деоккупации Донбасса и Крыма, в том числе успешного запуска Крымской платформы.

Он также выразил благодарность Литве за готовность принять в Вильнюсе в начале июля очередную Конференцию по вопросам реформ в Украине.

Лидеры договорились поддерживать контакты для эффективного продвижения совместной повестки дня.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" является геополитическим проектом, который угрожает безопасности Украины. По его словам, Вашингтон против того, чтобы у Москвы появился еще один рычаг давления на Европу.

Как сообщало РБК-Украина, советник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон по-прежнему выступает против российского газопровода "Северный поток-2". Он заверил, что США продолжат вводить санкции против газопровода.

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Порошенко Петр Даля Грибаускайте Северный поток-2
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