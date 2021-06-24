Порошенко и Грибаускайте обсудили угрозы "Северного потока-2"

Пятый президент Петр Порошенко встретился с бывшим президентом литвы Далией Грибаускайте. Стороны обсудили угрозы "Северного потока-2", ужесточение санкций против России и преступления против демократии со стороны режима Лукашенко.

"Я помню и очень ценю вашу роль в Революции Достоинства, заключении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, введении безвизового режима для граждан нашего государства", - подчеркнул пятый президент.

Порошенко также отметил важность сохранения и усиления санкционного режима со стороны Запада против России, невозможности возврата к "обычному ведению дел" до прекращения агрессии, а также необходимости осуществления шагов в направлении деоккупации Донбасса и Крыма, в том числе успешного запуска Крымской платформы.

Он также выразил благодарность Литве за готовность принять в Вильнюсе в начале июля очередную Конференцию по вопросам реформ в Украине.

Лидеры договорились поддерживать контакты для эффективного продвижения совместной повестки дня.