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Порошенко: действия ГБР толкают правоохранительную систему на ложный путь

Новости » Политика    21.09.2019 - 21:25
Порошенко: действия ГБР толкают правоохранительную систему на ложный путь
Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

Порошенко прокомментировал действия ГБР

Проведение необоснованных обысков и допросов в рамках досудебных уголовных производств следователями ГБР толкают правоохранительную систему на ложный путь, которым шел режим Януковича, когда применял политические преследования против своих оппонентов. Об этом пятый президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире программы "Рандеву", передает РБК-Украина.

По мнению Порошенко, если следователи выполняют "прихоти" соратников президента-беглеца – это наносит удар по международной репутации Украины и демократических свободах граждан.

"Янукович шел таким путем, каким сейчас идет Государственное бюро расследований. С благословения, я могу так предполагать, руководителя Офиса президента господина Богдана, близкого партнера господина Портнова, бывшего заместителя администрации Януковича. Это удар по украинской власти и государству Украина, по возвращению политических преследований. Если это будет их выбор – поборемся", – подчеркнул Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" напомнил о своем многолетнем опыте пребывания в оппозиции, который дает понимание, как противостоять давлению власти и защищать интересы своих избирателей.

"Я и моя политическая сила не боимся никого, мы честно смотрим людям в глаза. Я много лет был в оппозиции, и эти мальчики – они не первые, кто хотел отправить Порошенко (за решетку). Вы очень хорошо помните и 2003, и 2004 год, и когда на канал были наезды, и в 2007, и в 2008, и в 2012, и в 2013 годах. Ничего у них не выйдет. У нас есть достаточно механизмов защиты", – подчеркнул Порошенко.

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