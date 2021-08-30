Порошенко дал советы Зеленскому перед поездкой в США

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" дал наставления Владимиру Зеленскому перед его визитом в США. Порошенко подчеркнул - надо использовать все возможности, чтобы путешествие было содержательным.

"По приглашению президента США Джозефа Байдена состоится долгожданный визит президента Украины в США. По собственному опыту знаю вес и значение Вашингтона для становления независимой, демократической и сильной Украины. Поэтому не могу не болеть за успех и результативность украинско-американского саммита", - отмечает Порошенко.

Поэтому, по словам Порошенко, он сам лично использовал свои американские контакты и активно привлекался к продвижению украинских интересов для достижения содержательных результатов встречи двух президентов в Белом доме.

"Первое и, на мой взгляд, самое главное - установить хорошие личные отношения доверия с главой Белого дома. Как минимум, на том уровне, который существовал на моей каденции. Только компетентная, искренняя, четкая и конструктивная позиция настоящего лидера страны. Без повышенных тонов и вопросов типа "почему Украина до сих пор не в НАТО? Это - важная предпосылка успешности встречи", - убежден Порошенко.

Второе, советует Порошенко, подтвердить решительную настроенность Украины на углубление стратегического партнерства и союзничества с Соединенными Штатами и наконец запустить механизмы Комиссии стратегического партнерства. Порошенко также подчеркнул - все идеи и инициативы уже были заложены во времена вице-президентства Байдена.

"Речь идет о важных составляющих укрепления устойчивости Украины в противодействии российскому агрессору через и заключение сделки безопасности, и координацию усилий по продвижению на пути к членству в НАТО, и расширению спектра оборонных летальных вооружений, и военно-технической кооперации. Обо всем этом уже начинали говорить и говорили, и делали. И про Пэтриот, и о кораблях, и о ракетах, и о вертолетах, и антиснайперских системах", - говорит Порошенко.

По его словам, стоит также попробовать найти оптимальные пути проактивного привлечения США для прекращения российской агрессии на Донбассе.

"Третье - убедить американских чиновников и крупный бизнес в искренности и эффективности Банковой во внедрении демократических и социально-экономических реформ в Украине и, в первую очередь, в борьбе с коррупцией", - отмечает Петр Порошенко.

Он подчеркивает - инвесторов не убедишь вкладывать сотни миллиардов в Украине, пока карманные суды, кажется, больше руководствуются не волей Фемиды, а духом и прихотями Банковой, а правоохранители гоняются за оппозицией и лицемерно покрывают преступников.

"Зеленскому следовало бы поставить и разъяснить свою позицию в отношении экс-владельца ПриватБанка Коломойского, который находится под санкциями США, покрытия предателей по делу "вагнеровцев", личных мотивов в инструментализации судебной системы для преследования демократической оппозиции", - убежден пятый президент.

Он добавляет, что именно через реальные реформы и настоящее независимое правосудие пролегает путь к реализации так называемого американского "плана Маршалла-Байдена" по Украине, который я предложил новоизбранному президенту Байдену во время первых контактов с его командой в начале года.

Лидер "ЕС" также считает крайне актуальным зафиксировать место Украины в системе стратегических энергетических приоритетов США, одним из элементов которой должен стать совместное противодействие "Северному потоку-2".

"И, конечно, из Вашингтона Зеленский должен привезти ориентировочные сроки визита в Украину президента США Джозефа Байдена, который станет подтверждением успешности встречи. Кроме посещения Белого дома, есть несколько важных локаций в США, которые Владимир Зеленский должен посетить, если речь идет о серьезном, содержательном, а не пиар-визите. Прежде всего, речь идет о штаб-квартире МВФ, где президент Украины должен провести переговоры с исполнительным директором Фонда Кристалиной Георгиевой", - объясняет Порошенко.

Кроме того, как говорит Порошенко, не менее важное и символическое направление - штаб-квартира ООН в Нью-Йорке, где Зеленский должен представить наработки Крымской платформы и привлечь ООНовский компонент к международным усилиям по деоккупации Крыма. Он отметил, что последующие дни все будут внимательно следить и болеть за дипломатические успехи главы государства на американском направлении.

"Ибо крепкое украинско-американское стратегическое партнерство - это об Украине, о нашей независимости, демократии, безопасности, мире и благополучии. Ответственность за здоровый дух в этом партнерстве сегодня лежит полностью на президенте Зеленском, - отмечает Петр Порошенко. - Как никогда, совместно с Вашингтоном мы нуждаемся в истории успеха. И сейчас есть все условия, чтобы это произошло".