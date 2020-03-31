Порошенко: через год после выборов президента нужно спасать Украину от дефолта

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко подчеркнул, что фракция "ЕС" готова в этой ситуации подставить власти плечо

Через год после того, как состоялся первый тур президентских выборов, Украину придется спасать от дефолта. Об этом на брифинге в парламенте заявил лидер "Европейской солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко, передает РБК-Украина.

Впрочем, как подчеркнул Порошенко, фракция "ЕС" готова в этой ситуации подставить власти плечо, поэтому и поддержала в первом чтении так называемый закон о банках, который является принципиальным для возобновления сотрудничества с МВФ.

"Сегодня сделан большой шаг в том, чтобы отвести от Украины дефолт. В 2014-2015 годах наша команда защитила страну от дефолта тогда и подставила плечо для того, чтобы не допустить дефолта сейчас. Дефолт - это банкротство государства, он бьет в первую очередь по малообеспеченным через механизмы инфляции, это тогда, когда галопирующие цены обеспечивают стремительное обнищание людей. Это остановка роста безработицы, это то, чтобы оставить инвесторов в Украине, это не допустить обесценивания гривні относительно основных мировых валют, это защита украинского государства", - сказал Порошенко.

По его словам, несмотря на то, что "Европейская солидарность" в оппозиции, партия готова делать все возможное, чтобы минимизировать "последствия некомпетентности властной команды для украинского народа".

"Украина находится в состоянии глубокого экономического кризиса, и войну нам придется вести на три фронта. Первый фронт - отпор российские агрессии, второй фронт - это отпор пандемии коронавируса и третий фронт - это защита экономики, защиту малоимущих, защита людей, у которых просто физически не остается денег для того, чтобы выдержать карантин. И для этого нужна международная помощь. Потому и мировую коалицию, которая за пять лет была создана нашей командой, за этот год им удалось разрушить", - добавил Порошенко.

Как писало РБК-Украина, 31 марта президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которой обсудили увеличение финансовой помощи Украине на борьбу с коронавирусом.