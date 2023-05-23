Порошенко в Брюсселі закликав почати з Україною передвступні переговори в ЄС до кінця року

П’ятий президент Петро Порошенко у Брюсселі закликав євродепутатів забезпечити максимальне сприяння для політичного рішення лідерів ЄС започаткувати передвступні переговори з Україною до кінця 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook .

"Ми дійшли спільного висновку, що єдино можливий спосіб нейтралізації російської загрози для України та демократичного світу - повна перемога України на полі бою, ліквідація та притягнення до міжнародної відповідальності путінського режиму, а також безумовно членство України в ЄС та НАТО. Для досягнення цієї мети необхідно збільшити та прискорити постачання ЗСУ сучасних наступальних озброєнь та військової техніки, посилити санкційний режим проти росії для унеможливлення подальшої агресії, створити спеціального міжнародного трибуналу за злочини агресії, збільшити фінансову та економічну підтримку України, в тому числі торгівельну лібералізацію та програму післявоєнного відновлення нашої держави", - заявив Порошенко.

Порошенко з євродепутатами також детально обговорили стан демократії в Україні в умовах воєнного стану та прогрес у реалізації реформ, зокрема у сфері децентралізації та антикорупційної політики.

Під час зустрічі з Єврокомісаром з питань розширення та політики сусідства Олівером Варгеї Порошенко обговорив виконання Україною критеріїв членства у Євросоюзі, необхідних для початку передвступних переговорів з ЄС у кінці 2023 року.

"Ми були спільними у розумінні, що формальне рішення про передвступні переговори є лише початком тривалого шляху щодо досягнення відповідності критеріям членства, особливо в частині демократичних цінностей, незалежності правосуддя та антикорупційних зусиль", - додав Порошенко.