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Популярний в Україні електромобіль Tesla отримав "далекобійну" версію: скільки зможе проїхати

Вівторок 08 жовтня 2024 11:45
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Популярний в Україні електромобіль Tesla отримав "далекобійну" версію: скільки зможе проїхати Фото: електромобіль Tesla отримав "далекобійну" версію (tesla.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Tesla вивела на європейський ринок нову "далекобійну" модифікацію електричного хетчбека Model 3. Нова версія називається Long Range Rear-Wheel Drive та має запас ходу понад 700 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autocar.

За словами представників компанії, новинка від Tesla має найбільший запас ходу серед усіх серійних "трійок", а також є найефективнішою моделлю Tesla, яку коли-небудь виробляли.

На даль, представники американського бренду поки що не підтвердили офіційно розмір батареї, але відомо, що акумуляторний блок повністю аналогічний кросоверу Tesla Model Y Long Range RWD, який має запас ходу у 600 км.

На європейському ринку задньопривідна Tesla Model 3 з великою батареєю оцінена у 53 тисячі євро. Загалом, у країнах ЄС ціни на електричний хетчбек від американського автовиробника починаються від 47 тисяч доларів. Зазначається, що клієнти отримають свої перші замовлені "далекобійні" електромобілі вже у листопаді.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що перший електричний пікап Tesla Cybertruck прибув в Україну.

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Tesla Електромобілі Автомобільний ринок
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