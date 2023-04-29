Попит на валюту впав: банки скоротили ввезення в Україну готівкових доларів та євро

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у березні 2023 року, становив 770,0 млн доларів. Це на 91,6 млн доларів менше, ніж у лютому (861,6 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

За даними НБУ, у березні з України вивезли 36,0 млн доларів, що на 5,3 млн доларів більше, ніж у лютому (30,7 млн доларів).

Обсяг завезеної валюти скоротився після локального піку на початку року.

Нагадаємо, на початку 2023 року банки ввезли до України рекордний з початку війни обсяг готівкової валюти. У березні курс долара різко знизився - 40 до 38 гривень за долар.

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