Попит на валюту в Україні значно збільшився: НБУ назвав дві головні причини
Наприкінці 2022 року попит на валюту на міжбанківському ринку суттєво збільшився. Через це Національний банк України збільшив продаж валюти з резервів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
"Збільшення інтервенцій НБУ з продажу валюти минулого місяця пов'язане насамперед із сезонним чинником - активізацією бюджетних видатків наприкінці року", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на валютний ринок також впливав високий попит бізнесу та населення на імпорт альтернативних джерел енергії та збільшення імпорту пального для їх роботи в умовах дефіциту електроенергії, спричиненого терористичними атаками Росії на критичну інфраструктуру України, зазначили в НБУ.
Нагадаємо, НБУ за грудень 2022 року збільшив продаж валюти з резервів вдвічі до 3,16 млрд доларів.
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