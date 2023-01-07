Попит на валюту в Україні значно збільшився: НБУ назвав дві головні причини

Фото: на валютному ринку збільшився попит наприкінці 2022 року (Getty Images)

Наприкінці 2022 року попит на валюту на міжбанківському ринку суттєво збільшився. Через це Національний банк України збільшив продаж валюти з резервів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Збільшення інтервенцій НБУ з продажу валюти минулого місяця пов'язане насамперед із сезонним чинником - активізацією бюджетних видатків наприкінці року", - йдеться в повідомленні. Крім того, на валютний ринок також впливав високий попит бізнесу та населення на імпорт альтернативних джерел енергії та збільшення імпорту пального для їх роботи в умовах дефіциту електроенергії, спричиненого терористичними атаками Росії на критичну інфраструктуру України, зазначили в НБУ.