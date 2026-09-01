Понад 800 штрафів за день: у Києві та області знову запрацювали "фантомні патрулі"

У Києві та Київській області знову запрацювали поліцейські "фантомні патрулі". Лише за перший день роботи вони зафіксували понад 800 фактів перевищення швидкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

За результатами роботи спецавтомобілів 31 серпня правоохоронці винесли 810 постанов за порушення правил дорожнього руху, які були зафіксовані в автоматичному режимі. Усі вони стосуються саме недотримання швидкісного режиму.

"810 постанов за один день - це насамперед 810 випадків нехтування встановленими обмеженнями швидкості", - наголосив Білошицький.

Зараз у столиці та області чергують три "фантомні патрулі". Вони фіксують порушення ПДР безпосередньо в автомобільному потоці.

У патрульній поліції зазначають, що це лише початок розгортання системи. Надалі такі автомобілі виїдуть на дороги і в інших регіонах України, а їхню загальну кількість збільшать.

Фіксація порушень "фантомами"

Спецавтомобілі-"фантоми" можуть вимірювати швидкість інших транспортних засобів як під час руху, так і перебуваючи на певній ділянці дороги.

Після фіксації порушення система розпізнає номерний знак, перевіряє дані у відповідних базах і передає їх до системи автоматичної фіксації. На її основі постанова формується автоматично, тому водія у більшості випадків не зупинятимуть.

"Фантоми" здатні фіксувати перевищення швидкості в обох напрямках - як у попутному, так і зустрічному.

Автомобілі також оснащені двома відеокамерами, які фіксують порушення ПДР попереду та позаду службової машини. Якщо водій створює аварійну ситуацію або допускає інше серйозне порушення, патрульні можуть його зупинити та оформити матеріали відповідно до законодавства.