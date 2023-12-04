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За понад 600 днів війни Дніпро надав допомогу військовим на близько 4 млрд гривень

Понеділок 04 грудня 2023 17:02
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За понад 600 днів війни Дніпро надав допомогу військовим на близько 4 млрд гривень
Автор: Олександр Мороз

За 2022 рік Сили оборони України отримали від Дніпра допомогу на близько 350 млн гривень.Протягом 2023-го місто надало фінансову допомогу військовим частинам у вигляді субвенції на близько 130 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Дніпровської міськради.

Окрім цього, місто придбало допомогу для ЗСУ на загальну суму 48 млн грн. Закупили: 190 тепловізорів, близько 20 рефлектометрів, 45 генераторів, близько 100 монокулярів, технічні інструменти, пошуково-зенітний світлодіодний прожектор та 40 світлодіодних пошукових установок, канцтовари, декілька тисяч пар взуття тощо.

Загальна сума допомоги за 2023 рік - близько 180 млн грн.

За понад 600 днів війни Дніпро надав допомогу військовим на близько 4 млрд гривень

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