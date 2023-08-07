Понад 500 млн грн: Шуляк назвала суму компенсації українцям за пошкоджене житло

У межах державної програми "єВідновлення" вже погоджено заяви власників пошкодженого внаслідок війни житла, де сума компенсації становить 517,5 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Станом на 6 серпня маємо вже 6 376 погоджених на виплату заяв від людей, житло яких пошкоджено внаслідок російських обстрілів. Погоджені виплати на понад пів мільярда гривень. Нагадаю, що це загальна сума коштів, які затверджені місцевою владою, передані на виплату, оброблені банком та зараховані на рахунки заявників", - розповіла вона.

Загалом вже подано майже пів мільйона інформаційних повідомлень в "Дія" - 490 230.

Наразі 9 292 заяви очікують обробки, а 3491 заяви - вже нараховані компенсації.

Над заявами працює 523 новостворені комісії.

"Переважно заяви на компенсацію стосуються квартир (53%) та приватних будинків (46,6%). Найбільше заяв надходить з Харківської, Київської та Херсонської областей", - додала нардеп.

Окрім того, в Україні вже запустили механізм компенсації за знищене внаслідок збройної агресії рф житло. Так, вже подано 1027 заяв, більшість з яких подали мешканці Харківської, Київської та Чернігівської областей.

Нагадаємо, з 10 травня 2023 року в Україні стартувала програма "єВідновлення", у рамках якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. З 15 серпня програма виплати компенсацій поширюватиметься на власників зруйнованого житла.

Раніше парламент ухвалив ініційований головою політичної партії "Слуга народу" Оленою Шуляк законопроект №7198 про виплату компенсації власникам знищеного та пошкодженого майна.